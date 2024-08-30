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Türkiye
AA 30.08.2024 06:25

Eskişehir'deki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Odunpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Eskişehir'deki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Eskişehir'de M.R.O. idaresindeki otomobil, 71 Evler Mahallesi Candanel Sokak'ta ters yönde ilerleyen O.D. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, her iki aracın sürücüleriyle araçlardaki yolcular Mehmet Ali Kale, M.E.O., M.F.O. ve F.K. yaralandı.

Sağlık ekipleri, Kale'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, 5 yaralı ise kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kale'nin cenazesi, incelemelerin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza anı bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Eskişehir Trafik Kazası
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