Küçükçekmece'de metrobüsler çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkiinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece’deki metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaşanan panik anları kameraya yansıdı.https://t.co/BhYwlzy8CA pic.twitter.com/G5UeNGrExp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2024

İtfaiye ekipleri, metrobüsün altında kalan iki kişiyi çıkardı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 50 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü.

Yolcular yürüyerek duraklara ulaşmaya çalışıyor

Bu arada kazada yara almadan kurtulan yolcular, metrobüs yolunda yürüyerek duraklara ulaşmaya çalışıyor.

Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamazken, uzun araç kuyruğu ve yolcu yoğunluğu oluştu.

Kazayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında yaralananların sayısının 50'ye yükseldiğini, bunlardan tedavisi tamamlanan 7 kişinin de taburcu edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında an itibarıyla 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 53 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların, kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri devam etmekte olup, tedavileri tamamlanan 7 kişi taburcu edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

İETT tarafından X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Metrobüs yolunda bu sabah 08.38'de meydana gelen trafik kazası sebebiyle vefat eden yolcumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Kazada yaralanan yolcularımızın durumu ile kurumumuz ve İBB'nin ilgili birimleri yakından ilgilenmektedir. Kazayla ilgili idari ve teknik soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

Kazaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, kazaya karışan 2 metrobüsün şoförü ile metrobüs hattında görevli 2 denetim amiri gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ölen gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Kazada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren 22 yaşındaki Ferhat Uçar'ın ailesi, haber üzerine Biruni Üniversitesi Hastanesi'ne geldi.

Uçar'ın cenazesi buradan alınarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ölen gencin yakınlarının Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi sürüyor.

İstanbul Valisi Gül yaralananları ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında yaralananlardan bazılarının tedavi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

Vali Gül, yaralıları ziyaret ettiği hastaneye 11 kişinin geldiğini, bunların 4'ünün yatarak, diğerlerinin ise ayakta tedavi gördüğünü kaydetti.

"Kaza nedeni adli ve idari soruşturma neticesinde ortaya çıkacak"

Süreçle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığın soruşturma başlattığını, adli ve idari süreçlerin devam ettiğini aktaran Gül, sağlık ve kurtarma ekiplerinin ilk andan itibaren gerekli müdahaleyi yaptıklarını söyledi.

Diğer hastanedeki yaralıları da sırayla ziyaret edeceklerini dile getiren Gül, kaza nedenine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Kaza nedeni bundan sonraki süreçte, o adli ve idari soruşturma neticesinde ortaya çıkacak. Ama sizlerin de gördüğünüz gibi iki metrobüs, bir de görüntülerde beyaz araç var, beyaz araçtan dolayı birbirine çarpıyorlar. Beyaz araç neden orada, metrobüs hızını neden durdurmadı ve benzeri konular ileriki safhalarda belli olacak. Biz şu an vefat eden, yaralı olan hemşehrilerimizin tedavi olmaları ve onların ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz."