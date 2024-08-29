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Ekonomi
TRT Haber 29.08.2024 08:50

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kira bedelinin altın cinsinden ödenmesi mevzuata aykırı

Hazine ve Maliye Bakanlığı altın cinsi kiralama sözleşmelerinin ilgili mevzuata aykırılık oluşturduğunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kira bedelinin altın cinsinden ödenmesi mevzuata aykırı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira bedellerinin altın olarak ödenmesiyle ilgili haberlere dair bir açıklama yaptı.

Bakanlık kira bedelinin altın cinsinden ödenmesinin mevzuata aykırılık oluşturduğunu hatırlattı.

Bakanlığın açıklamasında, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’ın 4. maddesinde 2018 yılında yapılan değişiklik ile Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacağı hüküm altına alındığı anımsatıldı.


 

Aykırı işlem yapılmaması konusunda uyarı

Bu kararla ilgili tebliğ ile de döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmelere ilişkin uygulama esasları ve istisnalarının düzenlendiğini belirten Bakanlık bu çerçevede, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; konusu yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacaklarının hüküm altına alındığını yineledi.

Bakanlığın açıklamasında ilgili tebliğde uluslararası piyasalarda fiyatı döviz cinsinden belirlenen kıymetli madenlere ve/veya emtiaya endekslenen ve/veya dolaylı olarak dövize endekslenen sözleşmelerin de dövize endeksli sözleşme olarak değerlendirileceğinin hüküm altına alındığı ifade edildi.

Bu kapsamda altınla kiranın mevzuata aykırı olduğunu belirten Bakanlık mevzuata aykırı işlem tesis edilmemesi için uyarıda bulundu.

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