Az Bulutlu 24.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 28.08.2024 18:58

MKK, DEİK'e üye oldu

Merkezi Kayıt Kuruluşu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'na (DEİK) üye oldu.

MKK, DEİK'e üye oldu

Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) yapılan açıklamaya göre, kuruluşun DEİK'e ve kurul bünyesinde yer alan Dijital Teknolojiler İş Konseyi’ne üyeliğini gerçekleştirerek, ticari diplomasi faaliyetlerini DEİK bünyesinde de sürdürecek.

Başta Elektronik Genel Kurul Sistemi olmak üzere birçok fintek ürününe sahip MKK, bunların ihracatı ve geliştirilmesi yönünde iş birliklerine devam ediyor.

Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi konumundaki DEİK, 1985'ten günümüze, çalışmalarını gönüllülük esasıyla sürdüren bir ticari diplomasi örgütü.

Dünyaya yayılmış 152 İş Konseyi ile DEİK, Türkiye'nin ticaret ve yatırım ilişkilerini stratejik bir şekilde artırmak için ilgili ülkelerle doğrudan temas kurarak faaliyet gösteriyor.

MKK, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda hareket eden DEİK'e üyeliğiyle, global ölçekte etkinliğini artırma hedeflerini sürdürüyor.

ETİKETLER
Ekonomik Düzenlemeler
Sıradaki Haber
Borsa günü yükselişle tamamladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:15
Çanakkale açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı
20:13
30 Ağustos'ta 24 gemi 22 limanda halkın ziyaretine açılacak
20:11
CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan'a kınama cezası
20:16
Kocaeli'de hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
19:23
Yıkımı yapılan binadan kopan molozlar arkadaki apartmana zarar verdi
19:17
Uluslararası Af Örgütü'nden AB'ye "İsrail'e yaptırım" çağrısı
İspanya'nın La Tomatina festivalinde 120 ton domates kullanıldı
İspanya'nın La Tomatina festivalinde 120 ton domates kullanıldı
FOTO FOKUS
Bakan Güler ve Göktaş Yüksekova'da vatandaşla buluştu
Bakan Güler ve Göktaş Yüksekova'da vatandaşla buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ