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Türkiye
TRT Haber 29.08.2024 08:09

Artvin'de 'Narkoçelik-36' operasyonu: 502 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Artvin'de düzenlenen 'Narkoçelik-36' operasyonunda 502 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini açıkladı.

Artvin'de 'Narkoçelik-36' operasyonu: 502 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; Artvin İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu; Artvin’in Yusufeli ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik “Narkoçelik-36” operasyonu yapıldı.

Operasyon sonucu: 502 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli zehir taciri yakalandı.


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