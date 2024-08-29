DEM Partili vekilden skandal ziyaret

Terörist Gülistan Tekik, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde propaganda sorumlularındandı. PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın özel talimatıyla sahte kimlikle Süleymaniye'de faaliyet gösterdiği belirlendi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, o teröristi Irak'ta beraberindeki teröristlerle birlikte etkisiz hale getirdi.
Kadın teröristin, DEM Parti Batman İl başkanının kardeşi olduğu ortaya çıktı. DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin ailesini ziyaret etti.
DEM Partili vekil, teröristin evinde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım, sosyal medyada büyük tepki çekti.