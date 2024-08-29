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Türkiye
TRT Haber 29.08.2024 00:33

DEM Partili vekilden skandal ziyaret

MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde propaganda sorumlularından Gülistan Tekik'i Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi. Teröristin, DEM Parti Batman İl Başkanı'nın kardeşi olduğu ortaya çıktı. DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu da teröristin ailesini ziyaret etti.

Terörist Gülistan Tekik, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde propaganda sorumlularındandı. PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın özel talimatıyla sahte kimlikle Süleymaniye'de faaliyet gösterdiği belirlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, o teröristi Irak'ta beraberindeki teröristlerle birlikte etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

Kadın teröristin, DEM Parti Batman İl başkanının kardeşi olduğu ortaya çıktı. DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin ailesini ziyaret etti.

DEM Partili vekil, teröristin evinde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım, sosyal medyada büyük tepki çekti.

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PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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