MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

MİT, PKK/KCK’lı Tekik’in Süleymaniye’ye yerleştirdiği istihbaratını aldı. Tekik, MİT tarafından adım adım izlendi. Operasyon için en uygun anda düğmeye basıldı ve Gülistan Tekik etkisiz hale getirildi.

Pelin Batman kod adlı Gülistan Tekik kimdir?

PKK/KCK bünyesine 1998 yılında katıldı. “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranma/yakalama kaydı bulunan Pelin Batman kod Gülistan Tekik, örgüt içerisinde kritik konumlarda yer aldı.

Özellikle Murat Karayılan’ın çok güvendiği Tekik, uzun yıllar Duran Kalkan, Ferhat Abdi Şahin gibi örgüt üst düzey yöneticilerin yanında bulundu.

Tekik'in, Süleymaniye'de Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) de desteğiyle terör örgütünün propaganda ve dezenformasyon çalışmalarını yürüttüğü, örgüt ideolojisini yaymak ve örgüte katılımı artırmakla ilgili faaliyette bulunduğu tespit edildi.