Parçalı Bulutlu 27.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.08.2024 10:34

Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 5. yılında andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Huzur Sokağı" romanıyla hatırlanan yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 5 yılında andı.

Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 5. yılında andı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Şule Yüksel Şenler'i vefatının yıl dönümünde andı.

Paylaşımında, Şule Yüksel Şenler'i anlattığı bir videoya da yer veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bir neslin kalbine dokunan, inancı ile kalemini bir araya getirip öncü ruhuyla derin izler bırakan Şule Yüksel Şenler'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Şule abla bizlere, insan olmanın özünde yatan doğruluk, adalet ve hakikat için mücadele etmeyi, ideallerini cesaret ve zarafetle savunabilmeyi öğretti. Ne mutlu ki bugün, mirasını yaşatmak için kurduğumuz Şule Yüksel Şenler Vakfı, ömrünü adadığı herkes için adil bir dünya hayalini yeni nesillerin kalbine nakşediyor. Bilhassa gençlerimizin, onun fikirlerine ve ideallerine sıkı sıkıya sarılmasını temenni ediyor, Şule ablayı özlemle yad ediyorum."

 

 

ETİKETLER
Emine Erdoğan
Sıradaki Haber
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü coşkuyla kutlanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:57
ABD'de Trump hakkında yeni bir iddianame hazırlandı
12:49
İklim değişikliği baskısı Türkiye'yi su fakiri olmaya sürüklüyor
12:49
İstanbul'da 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak
12:52
Kayıp Narin soruşturmasında 1 kişi gözaltında
12:36
Atıl malzemelerden taşınabilir klima yaptı
12:27
Beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları 5 hastaya can oldu
Hattuşa'da bulunan 3 bin 300 yıllık süsleme parçası Boğazkale Müzesi'nde sergileniyor
Hattuşa'da bulunan 3 bin 300 yıllık süsleme parçası Boğazkale Müzesi'nde sergileniyor
FOTO FOKUS
Vaniköy'deki kaçak inşaatla ilgili hazırlanan tutanak ortaya çıktı
Vaniköy'deki kaçak inşaatla ilgili hazırlanan tutanak ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ