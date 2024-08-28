Parçalı Bulutlu 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.08.2024 06:13

Metris'te yangın iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Metris Cezaevinde herhangi bir yangın durumunun olmadığını açıkladı.

Metris'te yangın iddiasına yalanlama

Açıklama, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medya hesabından yapıldı.

Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkumun yatağını ateşe verdiği belirtildi.

Ancak cezaevi personelinin olaya müdahalesiyle alevlerin hemen söndürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Alevler yangına dönüşmeden personel tarafından kısa sürede söndürülmüş, ihtiyaten itfaiye çağrılmıştır. Metris Cezaevinde herhangi bir yangın durumu söz konusu olmadığı gibi olaydan etkilenen mahkum veya personel de olmamıştır" denildi.  

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Medya Yangın
Sıradaki Haber
Polis Amirleri Eğitim Merkezine 450 öğrenci alınacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:03
11 ilde FETÖ'ye "Kıskaç-25" operasyonu: 20 gözaltı
07:42
Gazze'de yeni tehdit: Çocuk felci
07:06
Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü
07:02
Sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
06:49
Kocaeli'de firari FETÖ'cü yakalandı
06:53
4 yaşındaki çocuk, müzedeki 3 bin 500 yıllık testiyi kırdı
Ordu'da bitkin bulunan kirpi yavruları tedavi altına alındı
Ordu'da bitkin bulunan kirpi yavruları tedavi altına alındı
FOTO FOKUS
Vaniköy'deki kaçak inşaatla ilgili hazırlanan tutanak ortaya çıktı
Vaniköy'deki kaçak inşaatla ilgili hazırlanan tutanak ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ