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TRT Haber 28.08.2024 11:00

Bakan Fidan, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Avrupa Birliği Türkiye ile ilişkilerin yeniden canlandırılması için adım attı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği'nin daveti üzerine Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na katılacak.

Bakan Fidan, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Ankara'nın, ilişkilerin canlandırılması çağrısı Avrupa'da karşılık buldu. Türkiye, 5 yıl aradan sonra Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na davet edildi. Toplantıda güncel uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

Diplomatik kaynaklara göre davet, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi gerekliliğinin Avrupa Birliği tarafından anlaşıldığına işaret ediyor. Türkiye'yi Brüksel'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek.

Fidan, Avrupalı mevkiidaşlarına bölgesel ve küresel tehditlere karşı Türkiye-AB iş birliğinin önemini anlatacak.

İlişkilerin güçlendirilmesi yönünde irade ortaya konulması ve somut adım atılması beklentisini muhataplarına iletecek.

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'na katılacak
Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'na katılacak

Hakan Fidan, Türkiye'nin önceliklerini anlatacak

Gayriresmi toplantıda Türkiye'nin öncelikleri de gündemde olacak. Bakan Fidan; Gümrük Birliği'nin günün ihtiyaçlarına uygun olarak modernize edilmesi konusunda Türkiye'nin önceliklerini hatırlatacak.

Ayrıca Fidan; vize meselesinde sorunların giderilmesinin AB ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel, akademik ve insani bağların sürdürülmesi açısından önemini vurgulayacak. Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki net tutumunu da AB tarafına bir kez daha anlatacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Bu kapsamda Fidan'ın Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. 

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