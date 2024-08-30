13 il için 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 ili 'sarı' kodla uyardı.

Bugün öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars, Artvin, Erzurum'un kuzeydoğusu, Ağrı'nın doğusu ile Iğdır'ın batısında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sağanağın Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da da yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Kastamonu, Çorum, Çankırı ve Hatay'ın kuzeyinde, yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.