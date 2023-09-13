Vinç kamyoneti ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi 50. Cadde üzeri Galericiler Sitesi önünde yaşandı.
Galericiler sitesinden merkez istikametine seyreden B.M. idaresindeki vinç kamyoneti karşı şeritten gelen Ö.B.Ç. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazada kamyonet ve otomobil hurdaya dönerken otomobil sürücüsü Ö.B.Ç. yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.