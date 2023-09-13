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Türkiye
İHA 13.09.2023 18:39

Göçükte kalan işçilerin isimleri belli oldu

Zonguldak'ta TTK'ya ait Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen göçükte yaralanan ve hayatını kaybeden işçilerin isimleri belli oldu.

Göçükte kalan işçilerin isimleri belli oldu

TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında yerin eksi 450 kodunda meydana gelen göçükte 7 işçi kaldı. İşçilerden 45 yaşındaki Ramazan Yıldırım hayatını kaybetti.

Kazada 41 yaşındaki Coşkun Atalay, 49 yaşındaki Rıfat Öztürk, 44 yaşındaki Ergün Üstün, 39 yaşındaki Ersin Aydın, 31 yaşındaki Sercan Hasan ve 23 yaşındaki Talha Yılmaz yaralandı.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Talha Yılmaz, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken diğer yaralı madencilerin Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

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