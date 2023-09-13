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Türkiye
TRT Haber 13.09.2023 15:23

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, göçükten 4 kişinin etkilendiğini, bir kişinin ağır yaralandığını, kurtarma çalışmalarını sürdüğünü söyledi.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

"1 kişi ağır yaralı, kurtarma çalışmaları sürüyor"

Olayla ilgili TRT Haber'e konuşan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "İçeride 280 kişi var, 4 kişi etkilendi. Biri canlı olarak kurtarıldı. 1 kişi ağır yaralı. 2 kişi den canlı ses alınabiliyor. 75 kişilik ekiple müdahale başladı." dedi.

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