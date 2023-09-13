Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, maden ocağındaki göçüğe dair @trthaber’de değerlendirmelerde bulunuyor. https://t.co/ACwKMQyMG4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 13, 2023

"1 kişi ağır yaralı, kurtarma çalışmaları sürüyor"

Olayla ilgili TRT Haber'e konuşan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "İçeride 280 kişi var, 4 kişi etkilendi. Biri canlı olarak kurtarıldı. 1 kişi ağır yaralı. 2 kişi den canlı ses alınabiliyor. 75 kişilik ekiple müdahale başladı." dedi.