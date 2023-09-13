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Türkiye
AA 13.09.2023 17:49

Dağlık alanda mahsur kalan 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, bırakıldıkları dağlık alanda 3 gün mahsur kalan 14 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince kurtarıldı.

Dağlık alanda mahsur kalan 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 1'i çocuk 14 düzensiz göçmen insan tacirleri tarafından bir tekneye bindirildi. Yurt dışı diye Datça'nın Mesudiye Mahallesi'ndeki dağlık alana bırakılan göçmenler yaklaşık 3 gün burada mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

​​​​​​​Uzun süre aç ve susuz kalan düzensiz göçmenlere yiyecek ve içecek verildi. Kurtarılan düzensiz göçmenler Datça Limanı'na getirildi.

Dağlık alanda mahsur kalan 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güvenlik güçlerine, Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale gönüllüleri de destek verdi.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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