Açık 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.09.2023 16:00

İstanbul'da suya zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde alınan kararla suya yüzde 25 zam yapıldı. Konutlarda metreküp başına tarife 20,62 liraya yükseldi.

İstanbul'da suya zam
[Fotograf: AA]

İBB Meclisinde, İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Kurulda, İSKİ su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeli tarife teklifi görüşüldü.

Teklifte, konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede 16,50 olan mevcut fiyatın 20,62, 2. kademede 30 metreküpe kadar 23,75 lira olan fiyatın 29,68 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 32,34 lira olan fiyatın da 40,42 lira olması önerildi.

Teklifte iş yerinde ise kademeli sisteme geçilmesi öngörüldü. Bu kapsamda iş yerinde 0-40 metreküp arası 1. kademede 43,23 lira olan fiyatın 54,03 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 50 lira olan fiyatın da 62,50 liraya çıkarılması teklif edildi.

Bu haliyle oylanan teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Zam teklifi onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Fındık üreticilerine kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü
17:31
13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu
17:29
Japonya'da kabine iki yılda ikinci kez değişti
17:26
Azerbaycan'dan Ermenistan'a çağrı: ABD ile tatbikatı gerilimi artırmak için kullanma
17:20
Vietnam’da apartman yangını: 56 ölü
17:21
Amasya'da yolcu otobüsü refüje savruldu: 1 yaralı
Kars'tan Edirne'ye plastik çöp toplama yürüyüşü
Kars'tan Edirne'ye plastik çöp toplama yürüyüşü
FOTO FOKUS
Kilauea Yanardağı bu yıl 3'üncü kez faaliyete geçti
Kilauea Yanardağı bu yıl 3'üncü kez faaliyete geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ