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Türkiye
AA 13.09.2023 15:58

İBB'nin öğrenci yurtlarına yüzde 36,84 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde, yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık 950 lira olan ücretin, yüzde 36,84 artışla 1300 lira olması kararlaştırıldı.

İBB'nin öğrenci yurtlarına yüzde 36,84 zam
[Fotograf: AA]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Eylül Ayı Toplantısı'nın üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2023 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.

Teklifte, İBB'nin Yuvamız İstanbul kreşinin aylık 940 lira olan ücretinin yüzde 27,65 artışla 1200 lira olması, yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık 950 lira olan ücretin, yüzde 36,84 artışla 1300 liraya yükseltilmesi istendi.

Revize teklifte, ayrıca kentteki tuvalet kullanım ücretinin 1 liradan 2 liraya çıkarılması talep edildi.

Bu şekliyle oylanan madde, oy birliğiyle kabul edildi.

Zamlar, bu ay itibarıyla geçerli olacak.

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İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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