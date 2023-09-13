Öncüpınar'da 25 milyon lira değerinde kaçak ilaç ve eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kilis'te bulunan Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda görevli ekipler, Türkiye'den Suriye'ye çıkış yapmak için gümrük kapısına gelen bir tırın x-ray taramasında şüpheli yoğunluğa rastladı.

Fiziki aramada, gümrük idaresine beyan edilen 2 bin 400 kap kullanılmış plastik kasaların içerisine gizlenmiş 266 bin 723 ilaç, yaklaşık 280 litre dietil eter cinsi kimyasal madde, dron ve kameradan oluşan 30 elektronik eşya ve 16 cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak eşyanın toplam değerinin 25 milyon TL olduğu anlaşıldı.

Bakan Bolat'tan açıklama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gümrük muhafaza teşkilatımız, yasa dışı ticaretle mücadelede etkin rol oynayan, toplum sağlığını ve güvenliğini önceleyen çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Ekiplerimiz Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda bir TIR'a yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, toplam 25 milyon TL değerinde ilaç ve kimyasal maddelerin yanı sıra kamera, dron ve cep telefonundan oluşan elektronik eşya ele geçirdi. Operasyonu gerçekleştiren mesai arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi. (DHA)