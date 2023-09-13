Maden ocağındaki göçükten kurtulan işçiler yaşadıklarını anlattı

Bölgede incelemelerde bulunan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, göçükten kurtulan maden işçileriyle görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeden ayrılan Vali Hacıbektaşoğlu, yaralı işçileri ziyaret etmek üzere Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine gitti.

İşçilerden Sabri Solmaz, gazetecilere, kendisinin aynı ocakta çalıştığını ancak göçüğün meydana geldiği bölgede bulunmadığını belirterek, "Arkadaşlarımıza yardıma koştuk, yetiştik. Elimizden ne geliyorsa yaptık." dedi.

Aynı ocakta çalışan ve kurtarma faaliyetlerine katılan Hakkı Erdoğan ve Tuncay Turan da bir mesai arkadaşlarının hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Göçükten yaralı kurtarılan maden işçilerinden 49 yaşındaki Rıfat Öztürk ve 39 yaşındaki Ersin Aydın, tedavi gördükleri Zonguldak Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde göçük esnasında yaşadıklarını anlattı.

"Göçüğün nasıl olduğunu biz de anlamadık"

Rıfat Öztürk, riskli bir meslekte çalıştıklarını söyledi.

Bu tür üzücü olayların madencilikte yaşanabileceğini belirten Öztürk, şunları kaydetti.

"Bunlar madencilikte olağan şeyler. Göçüğün o esnada nasıl olduğunu biz de anlamadık. Bir anda ocak çöktü, 4-5 arkadaş vardık orada. Göçük altında kaldık. Arkadaşımızı kaybettik; bütün maden ocağı camiamıza geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Ben 23 yıllık madenciyim. Bu işin ustası, uzmanı olduğumuzu düşünüyorduk ama madencilikte bu tür şeyler oluyor bazen, önüne geçilmiyor kazaların."

Ersin Aydın ise göçük esnasında ne olduğunu anlamadıklarını dile getirerek, "Bir anda ağaç parçaları üstümüze geldi. Oradan kurtulmak gerçekten mucize. Orada bir boşluk vardı, o boşluk olmasaydı muhtemelen şimdi rahmetli olmuştum. Orada 4 kişiydik. Çok üzüntülüyüz bir arkadaşımızı kaybettik." diye konuştu.

TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu meydana gelen göçükte, 1 işçi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.