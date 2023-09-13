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Türkiye
İHA 13.09.2023 18:45

Ayamama Deresi'ndeki koku çevreyi rahatsız ediyor

Ayamama Deresi'ne karışan ev ve fabrika atıkları ağır koku ve kirliliğe neden oluyor. Çevrede yaşayan vatandaşlar belediye ekiplerinin konuyla ilgili adım atmamasından şikayetçi olarak salgın hastalık riskinden korkuyor.

Ayamama Deresi'ndeki koku çevreyi rahatsız ediyor
[Fotograf: İHA]

Ayamama Deresi'ne karışan ev ve fabrika atıkları ağır koku ve kirliliğe neden oluyor.

Derenin özellikle Halkalı ve Yenibosna kısmında fabrikaların yoğun şekilde bulunması ve atıklarını dereye bırakması nedeniyle kirlilik artıyor.

Derenin bir çok noktasında su kimyasal atıklar nedeniyle siyah şekilde akıyor ve yer yer de köpürmeler meydana geliyor.

Ayamama Deresi'ndeki koku çevreyi rahatsız ediyor

Dere içerisinde özellikle kuşlar ve diğer hayvanların su içmesi ise salgın hastalık riskini arttırıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçmiş dönemde yaptığı bir açıklamada derede yapılan ıslah çalışmasının 2022 yılında bitirileceğini açıklamıştı.

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