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Vezirköprü'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Vezirköprü - Havza kara yolu Samanlıklar mevkisinde Fatih Çelen'in kullandığı kamyonet hafriyat kamyonunu sollamaya çalıştığı sırada kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Çelen, Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Samsun Vezirköprü Devlet HastanesiSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 09:44
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