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Gaziantep'te tedbirlere uymayan 1953 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 1953 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
1953 kişiye ceza uygulandı
Ekiplerin dünkü denetimlerinde, 1953 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.
Karantina hükümlerine aykırı davranan 8 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.
Ayrıca, denetlenen 236 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Etiketler: Gaziantep koronavirüs gaziantep il emniyet müdürlüğüSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 09:10
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