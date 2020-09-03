Haber Giriş: Kaynak: AA
Tokat'ta çıkan orman yangını söndürüldü
[Fotoğraf: İHA]
Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangında 6 dönümlük alan zarar gördü.
Merkeze bağlı Aydoğan köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine, Orman İşletme ekipleri 2 arazözle yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 6 dönümlük alan zarar gördü.
Etiketler: Tokat orman yangınıSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 09:08
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