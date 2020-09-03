Haber Giriş: Kaynak: İHA
Koronavirüs tedbirlerine uymayan düğün sahibine para cezası
[Fotoğraf: İHA]
Erzincan’da bir kına gecesinde koronavirüs tedbirlerine uymadığı tespit edilen düğün sahibine idari para cezası uygulandı.
Erzincan’da 1 Eylül akşamı yapılan kına gecesinde bazı davetliler maske takmadı ve halay çekerek sosyal mesafeyi hiçe saydı.
Koronavirüs vakalarının arttığı Erzincan’daki kına gecesinde çekilen görüntülerin basında yer almasının ardından güvenlik birimleri harekete geçti.
Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünde, gerekli tebliğlerin yapılmış olmasına rağmen, devriye kuvveti düğün mahallinden ayrıldıktan sonra İ.M. isimli şahsın düğün sahipliğini yaptığı merasimde, pandemi kurallarına uyulmadığı tespit edilerek 900 TL idari para cezası uygulandı.
Etiketler: koronavirüs kına gecesi erzincanSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 08:29
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