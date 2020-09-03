Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekipleri, COVID-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki denetimlerini sürdürdü.

Buna göre, Çarşı ve Yalıkavak Mahallesi'nde 1 işletme 1 gün, 1 işletme 4 gün, 3 işletme de süresiz kapatıldı.

Zabıta ekipleri, polis eşliğinde, "Fiziki mesafeye uyulmadığı, ruhsata aykırı faaliyet gösterildiği, salgın yönetimi ve çalışma rehberi kurallarına aykırı davranıldığı" gerekçeleriyle işlem yapılan 5 işletmeyi mühürledi.

[Fotoğraf: AA]

İlçede daha önce koronavirüs tedbirlerine uymadığı belirlenen restoran, kafeterya adı altında yasakları ihlal eden bar ve diskotek gibi işletilen 22 işletme süresiz mühürlenmişti. Alınan son kararla birlikte böylece Bodrum'da toplam 27 işletmenin faaliyeti süresiz olarak durduruldu.