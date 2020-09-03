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Zeytinburnu'nda kaldırım çöktü
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Zeytinburnu'nda yapımı devam eden bir inşaatın önündeki kaldırım, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Zeytinburnu Sümer Mahallesinde saat 22.30 sıralarında, yapımına devam eden bir inşaatın bulunduğu kaldırımda çökme meydana geldi.
Çökme sonrası inşaat alanını korumak amaçlı konulan demir korkuluklar inşaat alanına düştü.
Çevredekiler durumu hemen itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: DHA]
Park halindeki araç asılı kaldı
Olayın meydana geldiği inşaat alanı, zabıta ekipleri tarafından demir bariyerlerle çevrelendi.
Çöken kaldırımda park halinde olan otomobil de inşaat sahasına kayarak asılı kaldı.
Otomobil vinç yardımıyla kaldırılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Etiketler: İstanbul inşaat kaldırım çökmesiSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 05:13
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