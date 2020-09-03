İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.

Esenyurt, Avcılar, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinde kurulan kontrol noktalarında denetim yapan ekipler, vatandaşların ve sürücülerin koronavirüs tedbirlerine uyup uymadıklarını kontrol etti.

Avcılar Firuzköy Bulvarı'nda durdurulan bir minibüste fazladan 15 yolcu çıktı. Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne 3 bin 180 lira para cezası kesildi.