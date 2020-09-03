Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da koronavirüs denetimi: Fazla yolcu taşıyan şoföre ceza
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yaptı. Minibüsünde 15 fazla yolcu taşıyan şoföre 3 bin 180 lira ceza uygulandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.
Esenyurt, Avcılar, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinde kurulan kontrol noktalarında denetim yapan ekipler, vatandaşların ve sürücülerin koronavirüs tedbirlerine uyup uymadıklarını kontrol etti.
Avcılar Firuzköy Bulvarı'nda durdurulan bir minibüste fazladan 15 yolcu çıktı. Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne 3 bin 180 lira para cezası kesildi.
Etiketler: koronavirüs denetimi koronavirüs İstanbulSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 09:40
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