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Türkiye
AA 05.08.2023 15:06

Veliefendi Hipodromu'nun kundakçısı eski seyis çıktı

Bakırköy'de, Veliefendi Hipodromu'nun önünde park halindeki araçlarda ve bölgedeki sazlık alanda çıkan yangınlara ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Veliefendi Hipodromu'nun kundakçısı eski seyis çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstihbarat ve Tem Şube müdürlüklerince dün akşam hipodrom çevresinde çıkan yangın/kundaklama olaylarına ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

Hipodrom önünde çıkan yangında 6 aracın muhtelif düzeylerde hasar gördüğü, herhangi bir ölü veya yaralı olmadığının anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, güvenlik kamerası incelemelerinde üzerinde beyaz tişört, mavi kot pantolon bulunan 35 yaşlarındaki bir erkek şahsın şüpheli olabileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Veliefendi Hipodromu karşısındaki iki ayrı noktada yangın
Veliefendi Hipodromu karşısındaki iki ayrı noktada yangın

Açıklamada, aynı gece olay yerine yakın olan Turan Güneş Bulvarı yanındaki sazlık alanda 5 ayrı noktada daha yangın meydana geldiği, buradaki güvenlik kameralarında yapılan incelemede de yine aynı şüpheli şahsın görüntülerine rastlandığı bildirildi.

Seyis olarak çalıştığı hipodromdan bir yıl önce işten çıkarılmış

Açıklamada, eşkal bilgileri tespit edilen şüpheli S.D. hakkında yapılan araştırmada, hipodromda daha önce seyis olarak çalıştığı, 1 yıl önce işten çıkarıldığı, asayiş suçlarından kaydı olduğunun tespit edildiği ancak terör örgütleriyle ilgili herhangi bir bağlantısına rastlanmadığı bilgisi verildi.

Veliefendi Hipodromu'nun kundakçısı eski seyis çıktı

S.D'nin Bakırköy Yeni Mahalle Çırpıcı Deresi Marmaray Köprüsü altında yakalandığı belirtilen açıklamada, şüpheli hakkında başlatılan çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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