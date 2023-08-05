Açık 34.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.08.2023 14:16

Denizli'de aşırı sıcaklar asfaltı eritti

Denizli'de hava sıcaklığının 42 dereceye ulaşması nedeniyle bazı yolların zeminindeki asfalt eridi.

Denizli'de aşırı sıcaklar asfaltı eritti

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte hissedilir nem oranı yüzde 37'ye ulaştı.

Hava sıcaklığının 42 dereceye yükselmesi nedeniyle bazı yollarda asfalt eridi.

Denizli'de aşırı sıcaklar asfaltı eritti

Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran ve Gökpınar mevkilerinde asfaltın erimesi nedeniyle araçlar düşük hızla seyretmek zorunda kaldı.

Yayalar da yolun karşısına geçerken yürümekte güçlük çekti.

Denizli'de aşırı sıcaklar asfaltı eritti

Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması amacıyla erime görülen asfalt yollara taş tozu ve su döktü.

Sürücü Muhittin Çınar, hava sıcaklığının ulaşımı olumsuz etkilediğini belirterek, "Arabam hararet yaptı yolda kaldım. Sıcaktan asfalt eridi, diğer araçlar da ilerlemekte güçlük çekiyor." dedi.

ETİKETLER
Denizli Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
Osmaniye'de 4 bin, Adana'da 1682 deprem konutu yükseliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:12
Veliefendi Hipodromu'nun kundakçısı eski seyis çıktı
14:54
Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonların ardından İsveç, İslam ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek istiyor
14:46
İstanbul'da bir kişi yürüyen merdivene sıkıştı
14:47
İlk deniz üstü RES için aday YEKA'lar belirlendi
14:35
Türkiye'nin kiraz ihracatı 205 milyon dolara ulaştı
14:02
İHA'lar 3 bin 55 orman yangınını tespit etti
Antalya'da aşırı nem bunaltıyor
Antalya'da aşırı nem bunaltıyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da yol çöktü: Çevredekiler dairelerini tahliye etti
İstanbul'da yol çöktü: Çevredekiler dairelerini tahliye etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ