Şanlıurfa'da deprem konutları hızla yükseliyor

6 Şubat sabahına korkuyla uyanan Şanlıurfa'da, şiddetli sarsıntıda 20 bina yerle bir oldu. İş makineleri enkaza ulaşmak için yola çıktı. Ekipler ilk saatten itibaren kurtarma çalışmalarına başladı.

181 kişinin hayatını kaybettiği depremde, 144 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

Depremzedeler için ilk etapta 135 noktaya çadırlar kuruldu. Geçici barınma için Haliliye ve Birecik ilçelerinde konteyner kentler hizmet vermeye başladı.

Deprem bölgesinde yaraların sarılması için tüm kurumlar imkanlarını seferber etti.

Şefkat ve merhametle yürekler kenetlendi, ihtiyaçlar giderildi.

Kentte deprem sonrası 770 bin bina kontrol edildi. 8 bin 263 bina ağır hasarlı çıktı.

Afetzedeler için Birecik, Eyyübiye ve Karaköprü ilçelerinde ilk etapta 4 bin 469 kalıcı konutun inşasına başlandı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, şehirleri ayağa kaldırmak için var güçleriyle çalıştıklarını, bu altı aylık sürecin 6 yıllık süreçten daha verimli bir süreç olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'da 13 bin 782 afet konutu ile 3 bin köy evi inşa edilecek. Konutların hak sahiplerine Kasım ayında teslim edilmesi planlanıyor.

Haber: Ahmet Hamdi Çiçek

Kamera: Mahmut Karcı