Az Bulutlu 36.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 06.08.2023 16:45

Şanlıurfa'da deprem konutları hızla yükseliyor

Depremlerin yıkıma sebep olduğu illerden olan Şanlıurfa'da, 20 bin yıkıldı, 181 kişi de enkazda can verdi. Binlerce binanın ağır hasar aldığı kentte, yaraların sarılması için imkanlar seferber edildi. 16 bin 782 kalıcı konutun inşa edileceği kentte, bazı etaplarda sona yaklaşıldı.

okuma süresi
Okuma süresi

6 Şubat sabahına korkuyla uyanan Şanlıurfa'da, şiddetli sarsıntıda 20 bina yerle bir oldu. İş makineleri enkaza ulaşmak için yola çıktı. Ekipler ilk saatten itibaren kurtarma çalışmalarına başladı.

181 kişinin hayatını kaybettiği depremde, 144 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

Depremzedeler için ilk etapta 135 noktaya çadırlar kuruldu. Geçici barınma için Haliliye ve Birecik ilçelerinde konteyner kentler hizmet vermeye başladı.

Deprem bölgesinde yaraların sarılması için tüm kurumlar imkanlarını seferber etti.

Şefkat ve merhametle yürekler kenetlendi, ihtiyaçlar giderildi.

Kentte deprem sonrası 770 bin bina kontrol edildi. 8 bin 263 bina ağır hasarlı çıktı.

Afetzedeler için Birecik, Eyyübiye ve Karaköprü ilçelerinde ilk etapta 4 bin 469 kalıcı konutun inşasına başlandı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, şehirleri ayağa kaldırmak için var güçleriyle çalıştıklarını, bu altı aylık sürecin 6 yıllık süreçten daha verimli bir süreç olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'da 13 bin 782 afet konutu ile 3 bin köy evi inşa edilecek. Konutların hak sahiplerine Kasım ayında teslim edilmesi planlanıyor.

Haber: Ahmet Hamdi Çiçek

Kamera: Mahmut Karcı

ETİKETLER
Deprem Şanlıurfa
Sıradaki Haber
Osmaniye'de 4 bin, Adana'da 1682 deprem konutu yükseliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:37
Depremin vurduğu Adana yardım için lojistik üs olarak kullanıldı
17:36
Polonya, Rus petrolünü Avrupa'ya taşıyan Druzhba boru hattında sızıntı olduğunu bildirdi
17:33
Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'deki heyelanda ölü sayısı 18'e yükseldi
17:30
İran'da hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi
17:27
Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi depremzedelerden tam not alıyor
17:26
Musk, Zuckerberg ile yapacağı "kafes dövüşünü" X platformundan canlı yayımlayacak
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
FOTO FOKUS
Depremin vurduğu Adana yardım için lojistik üs olarak kullanıldı
Depremin vurduğu Adana yardım için lojistik üs olarak kullanıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ