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Türkiye
İHA 05.08.2023 06:08

Veliefendi Hipodromu karşısındaki iki ayrı noktada yangın

Bakırköy Veliefendi Hipodromu önünde yarış atı taşıyan 5 aracın yanmasının ardından hipodromun karşısındaki otluk alanda ve metruk bir binada yangın çıktı. Polis ekipleri bölgede art arda çıkan yangınlara ilişkin çalışma başlattı.

Veliefendi Hipodromu karşısındaki iki ayrı noktada yangın

Dün akşam saatlerinde Bakırköy Veliefendi Hipodromu önünde park halindeki yarış atı taşıyan 5 aracın yanmasının ardından gece saatlerinde önce hipodromun karşısındaki otluk alanda 1 saat sonra ise hipodromun karşısındaki metruk binada yangın çıktı.

Veliefendi Hipodromu önünde yangın
Veliefendi Hipodromu önünde yangın

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir kişinin önce hipodromun önündeki 5 aracı ateşe verdiği ardından da çevrede bir çok alanda yangın çıkardığı iddia edildi.

Önce hipodromun karşısındaki otluk alanda ardından hipodromun karşısındaki metruk bir binada yangın çıktı.

Tedbir amacıyla hipodrom çevresinde Özel Harekat polisleri konuşlandırıldı.

Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis ekiplerinin ise şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. 

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