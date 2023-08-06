Depremlerde ağır hasar alan Gaziantep'te izler siliniyor

Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Gaziantep'i de vurdu.

3 bin 899 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep'te 4 bin 60 bina yıkıldı, 14 bin 47 bina ağır hasar gördü.

Kentte en büyük yıkım İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yaşandı. 4 bin 982 evin yıkıldığı İslahiye'de 1435 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 941 evin yıkıldığı Nurdağı'nda ise deprem 2 bin 28 can aldı.

Devlet kurumları ve gönüllü ekipler seferber oldu

Felaketin ardından örnek bir dayanışma tablosu yaşandı. Yurdun dört bir yanından belediyeler ve sivil toplum kuruluşları AFAD'ın koordinasyonunda bölgede seferber oldu.

İl genelinde 54 bin 695 kişi konteynerlere yerleştirildi, 191 bin 878 kişinin ise deprem bölgesi dışına nakli sağlandı.

Sağlam raporu alan binalarda oturmak isteyenlere 159 milyon 665 bin lira kira yardımı ödemesi yapıldı. 252 bin 327 kişiye 10 biner TL acil yardım, 30 bin 685 kişiye 15 biner TL taşınma desteği ödendi.

Depremin travmasını hep birlikte aşmak için 258 bin 731 kişiye psikolojik destek sağlandı.

Depremden zarar gören çiftçilere 7 bin 310 besi hayvanı ve bin 473 ton yem dağıtıldı. Kırsalda 5 bin 107 köy evinin, kent merkezlerinde ise 15 bin 71 konutun inşaatına başlandı.

Gaziantepe 6 ayda 60 milyara yakın yardım ve yatırım yapıldı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Depremden sonra ilk ihtiyaç kış günüydü hatırlarsınız, insanların başını sokabileceği bir yerdi. Herkese önce çadır dağıtıldı. Hemen peşinden daha konforlu bir yaşam için konteyner dağıtımlarına geçildi" diye konuştu.

Vali Çeber, "Yapılan yardımları üst üste koyduğumuzda 56 ile 60 milyar lira arasında bir kaynağı bu işlere seferber ettik. Bizim amacımız, vatandaşlarımızın afetten önceki konforları ve yaşam standartları neyse bir an önce oraya kadar bunu çekebilmek" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrasında 284 soruşturma açıldı

Yıkılan binalarla ilgili sorumluğu olanlar için de hukuki süreç başlatıldı.

Yaptırdığı binalar yıkılan müteahhitlerle ilgili 284 soruşturma açıldı.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Eyyüp Burun