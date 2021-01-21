Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, tarihi Vaniköy Camii'nde 15 Kasım 2020 tarihinde çıkan yangıyla ilgili "taksirle yangına neden olma" suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda verilen takipsizlik kararında, caminin imamı Mustafa Coşkun müşteki, Yeni Valide Vaizi Şeyh Vani Mehmed Efendi Bin Bestam Vakfı yetkilisi Uğur Vanioğlu ise şüpheli olarak yer aldı.

Yangının kasten çıkarıldığına dair delil bulunmadı

Takipsizlik kararında, Üsküdar'da bulunan Vaniköy Camii'nde çıkan yangın sonucunda ciddi manada hasar meydana geldiği gibi aynı zamanda cami imamı olan müşteki Mustafa Coşkun'un evinde de zarar oluştuğu bilgisi verildi.

Yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı anlatılan kararda, şunlar yer aldı:

"Olay yerinde gerekli keşif işlemi yapıldı. Üçlü bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, yangının kasten çıkarıldığına dair bir delil, emare ya da iddia bulunmadı."

Caminin vakfa ait olduğu ve yangının çıkmasında vakıf yöneticilerinin sorumlu olacağının bildirildiği anlatıldı.