Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Freni boşalan kamyon refüje çarparak devrildi: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da freni boşalan hafriyat kamyonu refüje çarparak devrildi. Kazada, kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarı'nda şehir merkezi istikametinde ilerleyen Keçiören Belediyesine ait hafriyat kamyonunun sürücüsü F.T., bir alışveriş merkezinin önündeki trafik ışıklarında kırmızı ışık yanınca durmak istedi.
Frenin tutmadığını fark eden sürücü, önündeki araçlara çarpmamak için direksiyonu refüje kırdı. Refüje çarparak durabilen kamyon yola devrildi. Kamyonun kasasındaki toprak da yola döküldü.
Kazada yaralanan sürücü F.T., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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