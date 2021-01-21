Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Atatürk Havalimanı'nda gül kolilerine gizlenmiş kokain ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Atatürk Havalimanı'nda, Kolombiya'dan getirilen gül kolileri içinde 24 kilo 250 gram kokain ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kolombiya'dan kargo ile yüklü miktarda kokain gönderileceği, bunların yurt genelinde piyasaya sürüleceği istihbaratı aldı.
Başlatılan çalışma kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, gül kolileri içerisinde 24 kilo 250 gram kokain ele geçirildi.
Kargo içerisindeki uyuşturucuyu teslim alacak olan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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