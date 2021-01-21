İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması ve örgüt üyelerinin yakalanması için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 11-17 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 zanlı soruşturmaların sürdüğü illere gönderildi.

İfade işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 3'ü savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü salıverildi.

