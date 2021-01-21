Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı
Antalya'da FETÖ/PDY’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması ve örgüt üyelerinin yakalanması için yürütülen çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 11-17 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 zanlı soruşturmaların sürdüğü illere gönderildi.
İfade işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 3'ü savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü salıverildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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