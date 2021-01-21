Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zigana Dağı'nda kış manzaraları ilgi çekiyor
[Fotoğraf: AA]
Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde bulunan ve Torul ilçe sınırlarındaki 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı'nda, kar yağışının ardından ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nda yer alan Zigana Dağı Geçidi, son günlerde etkisini artıran soğuk ve karla beyaza büründü.
Zigana Dağı, yolculuk yapanlara güzel manzaralar sunuyor. Beyaz örtüyle kaplanan dağlar ve yüksek doruklar, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
Kar yağışıyla birlikte genellikle ailelerin tercih ettiği tesislerde bulunan kayak pistleri ise çocukların eğlenceli zaman geçirmesine olanak sağlıyor.
Zaman zaman kar yağışının devam ettiği Zigana Dağı'nda hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 dereceye kadar düşüyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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