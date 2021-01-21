Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 12:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tır dorsesinin kapağı açıldı, tonlarca limon yola saçıldı
[Fotoğraf: DHA]
Niğde’de hareket halindeki tırın dorsesinin yan kapağının açılması sonucu tonlarca limon yola döküldü. Polis ekipleri, yolun bir şeridini kapatarak önlem aldı.
Niğde-Kayseri karayolunda hareket halindeki Levent Polat yönetimindeki limon yüklü tırın dorsesinin yan kapağı açıldı. Kasalarda bulunan tonlarca limon, yola döküldü.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı.
Belediye ekipleri limonları temizlendikten sonra yol tamamen trafiğe açıldı.
Tır şoförü Levent Polat, limon kasalarının dorseye dengesiz yüklendiğini ve bu yüzden kapağın açıldığını söyledi.
Etiketler: Trafik
Son Haberler
- 14:10
- 14:06
- 14:08
- 13:52
- 14:04
Sıradaki Haber
İzmir'de acil yıkılan 71 binada inşaat çalışmaları başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz