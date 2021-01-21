Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 12:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis’te kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kilis'te gümrük kaçağı 81 cep telefonu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küplüce köyünde durumundan şüphelendikleri iki aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada, gümrük kaçağı 81 cep telefonu, 3 şarj başlığı ile kablosu ve 3 kulaklık ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.E., N.K. ve H.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçakçılık
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