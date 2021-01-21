Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küplüce köyünde durumundan şüphelendikleri iki aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, gümrük kaçağı 81 cep telefonu, 3 şarj başlığı ile kablosu ve 3 kulaklık ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.E., N.K. ve H.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

