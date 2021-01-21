Olay, Beşyüzevler Mahallesi'nde bulunan nalburda meydana geldi. İddiaya göre müşteri gibi içeri giren bir kişi, nalburdan demir kesici ve silikon çalarak uzaklaştı.

Aradan 15 dakika geçtikten sonra tekrar nalbura giden aynı kişi, satın aldığını öne sürdüğü malzemeleri bir hafta önce aldığını ve iade etmek istediğini belirterek parasını istedi. Bunun üzerine nalbur, şüpheliye parayı verdi.

Şüpheli, dükkândan çıktıktan sonra nalbur sahibi durumdan şüphelenerek kamera kayıtlarını inceledi.

İncelemede yüzü açık görülen şüphelinin, soğukkanlı hareket ederek malzemeleri çaldığını gördü.