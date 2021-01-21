Sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, riskli görülen tır X-ray taramasından geçirildi.

Dorsesinin taban bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlanan tıra dedektör köpekleri de tepki verince bu bölümler açıldı.

Açılan bölümlere düzenek yardımıyla 29 bin kaçak sigara gizlendiği anlaşıldı.

Operasyon sonucunda ele geçirilen sigaraların piyasa değerinin ise yaklaşık 500 bin lira olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: DHA]

253 adet cep telefonu da ele geçirildi

Gümrük Muhafaza Ekipleri, gerçekleştirdikleri diğer operasyonda ise piyasa değeri 820 bin lira olan toplam 253 adet cep telefonu ele geçirdi.