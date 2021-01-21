Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 11:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Habur’da 29 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri, Habur Gümrük Kapısı’nda riskli gördükleri tırda yaptıkları aramada 29 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.
Sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, riskli görülen tır X-ray taramasından geçirildi.
Dorsesinin taban bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlanan tıra dedektör köpekleri de tepki verince bu bölümler açıldı.
Açılan bölümlere düzenek yardımıyla 29 bin kaçak sigara gizlendiği anlaşıldı.
Operasyon sonucunda ele geçirilen sigaraların piyasa değerinin ise yaklaşık 500 bin lira olduğu öğrenildi.
[Fotoğraf: DHA]
253 adet cep telefonu da ele geçirildi
Gümrük Muhafaza Ekipleri, gerçekleştirdikleri diğer operasyonda ise piyasa değeri 820 bin lira olan toplam 253 adet cep telefonu ele geçirdi.
Etiketler: Kaçakçılık Ticaret Bakanlığı
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