Van'ın Çatak ilçesinde 2 güvenlik görevlisinin şehit edildiği saldırının talimatını veren ve gri kategoride olan Garzan kod adlı PKK'lı teröristin 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 420 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Ş.T. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Van 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "Tasarlayarak adam öldürme", "Adam öldürmeye teşebbüs", "Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından cezalandırılması istendi.

Çeşitli tarihlerde yakalanan ya da teslim olan teröristlerden O.T., iddianamede yer alan ifadesinde, sanığın Çatak ilçesinde sözde alan sorumlusu olduğunu, 20 kişilik terörist grubuyla kırsal alanda barındığını, onun talimatıyla gönderilen bomba yüklü araç ile iki teröristin Gürpınar ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini anlattı.

G.K. isimli terörist de sanığın örgütün sözde "Çatak gücü sorumlusu" olduğunu ve o civarda 2016-2017 yıllarındaki tüm saldırıların talimatını veren kişi olduğunu belirtti.

Suçlamaları reddetti

Teröristlerden H.S. ise ifadesinde, Çatak ilçesinde güvenlik güçlerine saldırıyla ilgili keşif yaptığını aktararak, "Çatak ilçesi Narlı Mahallesi bölgesinde el yapımı patlayıcı döşeme için keşif yaptık. Örgüt mensuplarınca döşenen patlayıcı askeri aracın geçişi sırasında patlatıldı. Saldırının keşfini ve talimatını da 'Garzan' kod adlı örgüt mensubu verdi. 2016'da da onun talimatıyla 20 kişilik grupla karakola ateş açtık" bilgisini paylaştı.

Hakkındaki ifadeleri kabul etmeyen sanık Ş.T. ise yurt içi ve dışında örgüt içerisinde sözde sorumlu düzeyde yer aldığını, ülke içinde hiçbir silahlı saldırıya katılmadığını ve saldırı talimatı vermediğini ileri sürdü.

İddianamede, 27 Ağustos 2017'de Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsalında saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen iki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, olay yerindeki bulgulardan tespit edilen parmak izlerinden birinin sanık Ş.T.'ye ait olduğu bildirildi.

3 kez ağırlaştırılmış müebbet

İddianamede, 19 teröristin fotoğraflardan teşhis ederek hakkında ifade verdiği sanığın, atılı suçlardan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 420 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanık Ş.T.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

