Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yaban hayvanlarının doğal yaşamlarında beslenmesi ve korunması amacıyla yem bulmakta güçlük çeken hayvanlar için yemleme çalışmaları yapıyor.

Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar 16. Şube Müdürlüğü de yaban hayvanları için yem desteği sağladı. Pazaryeri Küçükelmalı Tabiat Parkı bölgesindeki yemleme çalışmaları havadan görüntülendi.

"Bilecik'te ciddi bir yaban hayatı çeşitliliği var"

Vali Bilal Şentürk, Bilecik'te ciddi bir yaban hayatı çeşitliliği olduğunu söyledi.

"Çok nadir türlerin olduğunu biliyoruz. Tabii onları korumalıyız. Bizlere emanetler. Hava şartları çok olumsuz olduğunda hayatlarını idame ettirebilmeleri için, desteğe ihtiyaç duydukları zaman oluyor. Dolaysıyla güzel bir uygulamayla yabani hayvanlara yem bıraktık."

Çalışmalar kapsamında, yaban hayvanlarının olduğu belirlenen alanlara besi yemi (buğday, arpa, mısır vb.), saman, ot-yonca, yemek artığı, pazar artığı, ekmek, sakatat gibi yiyecekler bırakıldı. Göl ve derelerdeki buzlar kırılarak yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarının da giderilmesi de sağlanıyor.