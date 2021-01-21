Konya’nın Karapınar ilçesinde oturan ve ilkokuldan sonra eğitim hayatına devam etmediğini söyleyen Tahir Alkış, matematik hesaplamalarını 3 hanelilere kadar hızlıca yapabilmesi nedeniyle ‘Bilgisayar Tahir’ olarak tanınıyor.

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Birçok detayı hafızasında tutabiliyor

18 yıl çobanlık yapan ve şu an bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Alkış, matematik hesaplamalarının yanı sıra, birçok detayı hafızasında tutabiliyor:

“Önemli günleri, Türkiye'nin il ve ilçelerini ezbere biliyorum. Bir insan doğum tarihini söylediğinde artık yılları da kaçırmadan kaç gündür yaşadığını söylüyorum. Kendi kapasiteme göre çarpma işlemleri yapıyorum. Allah'ın 99 ismini ve anlamlarını da söyleyebiliyorum. Süper Lig'le de ilgileniyorum. Bu sezon şimdiye kadar oynanan maçları, atılan gol sayılarını söyleyebiliyorum. 3 basamaklı sayıları hızlıca hesaplayabiliyorum. Köyümüzde kaç kişinin vefat ettiğini yıl yıl sayabiliyorum."

“Okusaydım, NASA’ya mı yerleşirdim, filozof mu olurdum; bilmiyorum”

Yeteneğini ilkokul öğretmeninin keşfettiğini ve 3’üncü sınıftayken 5’inci sınıfları okuttuğunu söyleyen Alkış, “Okusaydım, gidebildiğim yere kadar giderdim. NASA'ya mı yerleşirdim, filozof mu olurdum; bilmiyorum” dedi.