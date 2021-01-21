Van'ın Erciş Gençlik Merkezi çalışanları ile bir grup gönüllü genç, COVİD-19 aşısının önemine dikkat çekmek amacıyla kardan 20 metrelik enjektör yaptı.

Ülke genelindeki aşılama çalışmaları devam ederken, kar yağışını fırsat bilen gençler, Sahil Kent Mahallesi'nde bulunan Gençlik Merkezi'nin bahçesine, kardan 20 metrelik enjektör yaptı.

Gençlik Merkezi'nin bahçesindeki 'kardan enjektör' dronla havadan görüntülendi.

