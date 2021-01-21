Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu'da karla mücadele ekipleri yoğun mesai yapıyor
[Fotoğraf: AA]
Doğu Anadolu'da vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için karla mücadele ekipleri yoğun mesai yapıyor.
Erzurum'da bir haftadır aralıklarla devam eden ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezi ile kırsalda karla mücadele çalışmaları yürütüyor.
Ekipler, 20 ilçedeki 640 noktada gece gündüz demeden kapanan yolları açmak için hummalı çalışma yapıyor.
[Fotoğraf: AA]
Çok sayıda iş makinesiyle 4 bin 200 kilometrelik kapalı yolun açılmasını sağlayan ekipler, hem il merkezinde hem de kırsalda ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çaba gösteriyor.
Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Erzincan ve Tunceli kırsalında da ekipler yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Doğu Anadolu Bölgesi
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