İstanbul Kartal Yakacık'ta 30 yıldır tanıdıkları kuyumcuya altınlarını emanet eden mahalle sakinleri büyük şaşkınlık yaşadı. Yıllardır adını İbrahim Sevgi olarak bildikleri kişinin isminin Atakan olduğunu ve altınlarla birlikte ortadan kaybolduğunu öğrenen vatandaşlar, 2 yıl önce altınlarını geri alabilmek için savcılığa başvurdu.

Hukuk mücadelesi veren mahalle sakinleri dün Yakacık Meydanı'nda toplandı. Bir süre burada bekleyen vatandaşlar daha sonra kapatılan kuyumcu dükkanının yerine açılan baklavacının önüne geldi.

588 bin lira kaybımız var

Mağdurlardan biri, "Güven meselesi. Paramızı bıraktık, kaçtı gitti. Mağdur durumdayız. Dini kullanarak yaptı, dini alet etti. Altınımızı, çocuğumuzun bilekliğine, kolyesine küpesine kadar o kişiye bırakmış olduk. 588 bin lira kaybımız var. Oğulları Dubai'de, İngiltere' de gezerken biz burada sefil geziyoruz. Kendisine hiçbir şekilde ulaşamadık, para da alamadık. Kiramı ödeyemiyorum. 'Size daire vereceğim, şu kadar para gelecek, paranızı vereceğim' diye kandırdı" dedi.

2 yıldır ortada yok

Bir diğer mahalle sakini ise, kuyumcunun kendini çok iyi bir esnaf olarak tanıttığını söyleyerek şöyle konuştu:

"30 yıldır burada oturuyoruz, adını Hacı İbrahim diye biliyorduk ama ismi Atakan'mış. Ağabey, kardeş gibiydik. En son sıkıntı oldu, millet baskı yaptı oraya paramızı alacağız diye. Millete söz verdi. 'Haziranın 25'inde herkesin parasını vereceğim' dedi. Herkes altınını getirdi paraya çevirdi. 'Kartınızı getirin ben internete kaydedeceğim, bu altını paraya çevireceğim, paranızı vereceğim' dedi. O gün geldi, 25'inde herkes oraya gitti. Pazara gelmiş, dükkan kapalı. Kapıya telefonu yazıp, 'Ben uzun bir zaman gideceğim, beni tehdit ettiler, sonra sizinle görüşeceğim' yazmış. 2 yıldır yok ortada."