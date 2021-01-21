İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda bir otobüsü durdurarak yolcuların kimliklerini kontrol etti, çanta ve valizlerini aradı.

Polis, üzerinde paketi açılmamış kaçak 2 cep telefonu ele geçirdiği yolcunun valizinde detaylı arama yaptı.

Ekipler, valizdeki leblebi, bulgur ve çay paketleri içerisine gizlenmiş gümrük kaçağı 68 cep telefonu daha buldu.

Kaçak cep telefonlarıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.