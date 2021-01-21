Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Leblebi, bulgur ve çay paketlerine kaçak cep telefonu gizlemişler
[Fotoğraf: AA]
Adana'da leblebi, bulgur ve çay paketlerinin içine gizlenmiş 70 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda bir otobüsü durdurarak yolcuların kimliklerini kontrol etti, çanta ve valizlerini aradı.
Polis, üzerinde paketi açılmamış kaçak 2 cep telefonu ele geçirdiği yolcunun valizinde detaylı arama yaptı.
Ekipler, valizdeki leblebi, bulgur ve çay paketleri içerisine gizlenmiş gümrük kaçağı 68 cep telefonu daha buldu.
Kaçak cep telefonlarıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık
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