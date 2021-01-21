Bursa’nın Osmangazi ilçesi Reyhan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir otoparka aracını bırakan vatandaş kucağında kızıyla otoparkın çıkışına yürüdüğü sırada soğuk hava nedeniyle buzlanan yolda dengesini kaybetti.

Bir yandan dengesini sağlamak için çaba gösteren baba, diğer yandan da kucağında bulunan bebeğini sıkıca tutarak zarar görmesini engellemeye çalıştı.

Bebeğini korumak için refleks göstererek kendisini sırt üstü yere bırakan baba kızının yaralanmasını engelledi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden kaldırılan baba ve kızı olaydan yara almadan kurtuldu.