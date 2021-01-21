İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici, bıçaklı 9 kamyon ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada karla mücadele ekipleri, kar yağışının etkili olduğu günden beri bin 522 yerleşim yerinin kapanan yollarını yeniden ulaşıma açtı.

