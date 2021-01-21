Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
46 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, köy yollarını açmak için çalışmaları devam ediyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici, bıçaklı 9 kamyon ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu arada karla mücadele ekipleri, kar yağışının etkili olduğu günden beri bin 522 yerleşim yerinin kapanan yollarını yeniden ulaşıma açtı.
Etiketler: Kar Yağışı
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